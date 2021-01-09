٠٩‏/٠١‏/٢٠٢١ ١:٣٣ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84179152
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ضبط ما يزيد عن طن من المخدرات في سيستان وبلوجستان

ضبط ما يزيد عن طن من المخدرات في سيستان وبلوجستان

زاهدان/9 كانون الثاني/يناير/ارنا- اعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق البلاد) عن اعتقال 9 مهربين وضبط طن و11كيلوغرام من المخدرات في اشتباك بين الشرطة واعضاء عصابة محترفة لتهريب المخدرات.

وبحسب تقرير ارنا، اليوم السبت، تمکن ضباط شرطة مكافحة المخدرات في شهر ايرانشهر وبمبور بدعم فني واستخباراتي، من اعتقال اعضاء عصابة لتهريب المخدرات كانوا يعتزمون نقل شحنتين كبيرتين من المخدرات من هاتين المدينتين إلى وسط البلاد.

وأشار إلى أنه خلال هذه العملية تم القبض على 5 مهربين وضبط  375 كيلو و 675 غرام من الافيون وكميات من الاسلحة والذخيرة.

وتابع العميد طاهري ان قوات الشرطة تمكنت خلال هذه العملية وبالتنسيق مع شرطة مكافحة المخدرات في مدينة ايرانشهر من اعتقال عصابة تهريب مخدرات اخرى وضبطت 635 كيلو و955 غرام من الأفيون ومسدسين وكمية من الذخيرة.

انتهى*3276

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