الفيلم الايراني " الخراف ستلتهمنا " يحصد جائزتين من مهرجان بريطانيا الدولي

طهران/ 10 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - يعتقد المحلل الفرنسي ومؤلف كتاب "الحظر المفروض على إيران وآثاره"، أنه شاهد بنفسه تأثير العقوبات الأمريكية على صحة وحياة الشعب الإيراني، ويعتقد أنه رغم أكثر من أربعة عقود من العقوبات غير المسبوقة ، الا أن ما جعل إيران تقاوم في ظروف صعبة هو اقتصادها المقاوم.