الفيلم الايراني " الخراف ستلتهمنا " يحصد جائزتين من مهرجان بريطانيا الدولي

وافادت ارنا عن المركز السينمائي الايراني ان الفيلم الايراني " الخراف ستلتهمنا " للمخرجين مصطفى رستم بور وعاطفة رضائيان احرز جائزة افضل فيلم قصير اجنبي وجائزة افضل مؤثرات صوتية وذلك من مهرجان " باور اسكرين" الدولي في بريطانيا لشهر سبتمبر 2020.
مهرجان سكرين باورالسينمائي هو مهرجان دولي يقام بشكل شهري وموسمي وسنوي لتكريم اصحاب افضل الاعمال السينمائية من جميع أنحاء واختيار الفائزين من بينهم .
يروي فيلم " الخراف ستلتهمنا " قصة حياة فتاة اسمها طاهرة تقع ضحية الزواج المبكر وتحاول الحيلولة دون تكرار أختها تجربتها المريرة.
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