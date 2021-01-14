١٤‏/٠١‏/٢٠٢١ ٣:٢٣ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84185823
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إيران وغانا تؤكدان على تطوير التعاون الزراعي

إيران وغانا تؤكدان على تطوير التعاون الزراعي

طهران/ 14 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - أكد مساعد وزير الجهاد الزراعي لشؤون التنمية الإدارية والموارد، والقائم بأعمال وزاره خارجية جمهورية غانا في اجتماع، على تطوير التعاون الاقتصادي والزراعي بين البلدين.

و التقى شاهرخ شجري اليوم الخميس، وزير خارجية غانا بالإنابة حبيب تيجاني في العاصمة الغانية أكرا.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع ، الذي حضره أيضا السفير الإيراني في أكرا، على تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين ونقل المعرفة والتكنولوجيا الزراعية الإيرانية إلى غانا.

وبلغ حجم تجارة إيران مع القارة الأفريقية في الأشهر السبعة الأولى من العام الايراني الحالي (بدأ 21 مارس) أكثر من 959 ألفا و 848 طنا بقيمة 180 مليونا و 432 ألفا و 161 دولارا.

وكانت أعلى صادرات إيران من بين هذه الدول، إلى غانا بـ 196 ألفا و 578 طنا ما يعادل 52 مليونا و 813 ألفا و 515 دولارا.

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