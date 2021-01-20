تشغيل منظومة "جلال" الإلكترو-بصرية المتنقلة للاستطلاع في مناورات الإقتدار 99

وتم تصميم وتصنيع هذه المنظومة في مركز جهاد الاكتفاء الذاتي في سلاح البر للجيش، وهي قادرة على نقل الصور عن بعد وحتى في الظلام الدامس إلى جميع مراكز التحكم والقيادة، كما انها قادرة على الجمع بين البيانات الرادارية والبصرية.

كما تم خلال المناورات الكشف عن نظام المعلومات الجغرافية (GIS) المتنقل للتحكم والقيادة لتسهيل التحكم في العمليات وتوجيهها وإعداد مختلف البيانات الجغرافية والخرائط العملياتية.

ويوفر هذا النظام المتطلبات الأساسية للقادة للتحكم في العمليات وتوجيهها في المناطق النائية ومناطق العمليات ومناطق التدريب والمناورات.

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