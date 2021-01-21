مساعد وزير التراث : مستعدون للتعاون مع دول المنطقة في مجال توثيق المعالم الاثرية

وفي تصريح له، خلال مراسم افتتاح معرض ومؤتمر الخط الدوليين بمدينة مشهد المقدسة (شرق)، اضاف طالبيان : ينبغي لدول المنطقة ان تبذل جهدها من اجل تعزيز الاواصر الثقافية والتراثية فيما بينها؛ ونحن في هذا السياق مستعدون للتعاون مع الدول الاقليمية في مجال اعداد سجل بالمعالم الحضارية والتراثية لديها وتوثيقها على قائمة التراث العالمي.

ونوه المسؤول الثقافي الايراني باهمية "طريق الحرير" في مجال تطوير التعاون الثقافي بين دول المنطقة؛ مبينا ان هذا طريق يمرّ من 24 محافظة ايرانية ولاسيما محافظة خراسان.

كما اشار الى "مسجد كوهرشاد" الاثري في مدينة مشهد المقدسة والذي تم بناؤه عام 1418م، الى جانب العديد من المعالم الاثرية في مدينة هرات الافغانية ومدينتي سمرقند وبخارا في طاجيكستان، التي ينبغي ادراجها على قائمة التراث العالمي.

انتهى ** ح ع