دوري ابطال آسيا 2: سباهان اصفهان يتعادل مع الوحدات الاردني 1-1

تقدم الوحدات عبر هدف فراس شلباية في الدقيقة 44 من ضربة جزاء، قبل أن يدرك سباهان التعادل في الشوط الثاني عن طريق ستيفن نزونزي (63).

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً فوز الشارقة الإماراتي على ضيفه استقلال الطاجيكي 3-1 على ستاد مدينة الشارقة.

وحافظ الوحدات على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة من خمس مباريات ، مقابل 10 نقاط للشارقة، و7 لسباهان، في حين بقي رصيد استقلال خالياً من النقاط.

وضمن الوحدات الحصول على إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة إلى دور الـ16، في حين يتنافس الشارقة مع فولاد سباهان على البطاقة الثانية.

وتقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم 3 كانون الأول/ديسمبر، حيث يلتقي الوحدات مع الشارقة في عمّان، واستقلال مع فولاد سباهان في دوشنبة.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الوحدات على سباهان 2-1 في عمان والشارقة على استقلال 1-0 في دوشنبة، في حين شهدت الجولة الثانية فوز سباهان على استقلال 4-0 في فولاد شهر وتعادل الشارقة مع الوحدات 2-2 في الشارقة، وشهدت الجولة الثالثة فوز الوحدات على استقلال 1-0 في دوشنبة والشارقة على سباهان 3-1 في الشارقة، وشهدت الجولة الرابعة فوز الوحدات على استقلال 1-0 في عمان وسباهان على الشارقة 3-1 في الدوحة.

ويتأهل إلى دور الـ16 الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الثماني.

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