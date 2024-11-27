احصائية حول حصيلة العدوان الصهيوني على غزة

وارتفع مجموع الشهداء في قطاع غزة جراء العدوان الصهيوني الى 44176 شخصا غالبيتهم من النساء والاطفال فيما بلغ عدد الجرحى 104473 شخصا.
وتتضمن الاحصائية ما يلي:
1-مجموع الشهداء 44176 شخصا:
*الطواقم الطبية 1054
*الكوادر التعليمية 711
*الصحافة 189
*موظفو الاونروا 247
*المسنون 2421
*الاطفال 17492
*النساء 11979
2-مجموع الجرحى 104473 من ضمنهم:
*الاطفال 12320
*النساء 3822
3-الهجمات على المراكز الصحية
*سيارات اسعاف مدمرة 133
*الهجوم على المستشفيات 164
*الهجوم على العيادات الطبية 458
*المستشفيات خارج الخدمة 34
4-النازحون
*عدد النازحين من الشمال 160 الفا
*عدد النازحين في ملاجئ الاونروا 1.9 مليون شخص
5-الاحتجاز التعسفي
*مجموع المتعقلين في الضفة 11600
*مجموع المعتقلين في غزة 5300
انتهى ** 2342
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