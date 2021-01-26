٢٦‏/٠١‏/٢٠٢١ ١:٠١ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84199524
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مخرج ايراني يحصد جائزة مهرجان ساو باولو السينمائي الدولي

مخرج ايراني يحصد جائزة مهرجان ساو باولو السينمائي الدولي

ساري/26 كانون الثاني/يناير/ارنا- فاز المخرج الايراني "محمد حيدري" بجائزة أفضل مخرج في قسم الأفلام الوثائقية من مهرجان ساو باولو السينمائي الدولي البرازيل.

وفاز فيلم "أبي خسرو" للمخرج "محمد حيدري"،  بجائزة أفضل مخرج في قسم الأفلام الوثائقية في مهرجان ساو باولو السينمائي الدولي في البرازيل.

وفي هذا المهرجان، تم ترشيح هذا الفيلم في خمس فئات، وفاز في النهاية بجائزة أفضل مخرج وثائقي.

وتم عرض الفيلم في العديد من المهرجانات المحلية والأجنبية.

ويعد مهرجان "ساو باولو" السينمائي البرازيلي أقدم حدث سينمائي، حيث يمنح العديد من الجوائز في مختلف الفئات.

وبالإضافة إلى عرض الأفلام القصيرة من أمريكا اللاتينية، يضم المهرجان أيضًا مجموعة مختارة من أفضل الأفلام القصيرة من جميع أنحاء العالم.

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