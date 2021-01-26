ظريف: المهم لنا هو اجراءات ادارة بايدن لالغاء الحظر الذي فرضه ترامب

وقال ظريف في تصريح ادلى به لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية "ارنا" في موسكو الثلاثاء تعليقا على مدى تأثير تعيين شخص كروبرت مولي مبعوثا للادارة الاميركية في شؤون ايران على خفض التوتر بين طهران وواشنطن: ان ما يهمنا ليس الافراد، فالسيد مولي كان حاضرا في المفاوضات النووية وهو كسائر اعضاء فريق بايدن.

وأضاف: ان ما يهمنا وما سنوليه الاهتمام هو اجراءات ادارة بايدن للإلغاء العملي للحظر الذي فُرِض على الجمهورية الاسلامية الايرانية في عهد ترامب، وحينما نشاهد هذه الاجراءات فمن المؤكد سنبدي رد الفعل.

واشار ظريف الى ان ترامب خرج من الاتفاق النووي عام 2018 وفرض الحظر على ايران وقال: ان اميركا عاقبت حتى الدول التي كانت تلتزم بالاتفاق النووي.

واضاف: لقد صبرنا عاما وعملنا على اساس الاتفاق النووي واردنا حث الدول الاوروبية على تنفيذ التزاماتها لكنها للاسف لم تستطع ذلك، ومن ثم اعلنا في العام 2019 خفض التزاماتنا.

وقال ظريف: لو انهى الجانب الاميركي اجراءات حظره وامتنع عن التدخل في التعاون الاقتصادي بين ايران والعالم وراينا نحن نتائج خطواتهم هذه سنعود نحن الى تنفيذ التزاماتنا في الاتفاق النووي.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني غادر موسكو مساء الثلاثاء متوجها الى يريفان في اطار جولته الاقليمية التي بداها من باكو للبحث في العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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