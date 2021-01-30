منظمة الطيران المدني الايرانية توضح السبب في تغییر مسار طائرة شركة "تركيش"

واعلنت المنظمة في بيان اصدرته اليوم السبت ان الرحلة رقم 874 لطائرة الخطوط الجوية "تركيش" التي كان من المقرر ان تهبط في الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف ليلة الجمعة السبت في مطار "الامام الخميني (رض)" جنوب طهران غيرت مسارها بسبب سوء الاحوال الجوية وهبطت في مطار باكو عاصمة جمهورية اذربيجان.

وجاء في البيان: ان الطائرة المذكورة وبعد التزود بالوقود في مطار باكو غادرته وتوجهت ثانية الى ايران وهبطت في مطار "الامام الخميني (رض)" نحو الساعة الرابعة فجرا وغادرها الركاب بسلام.

واضاف البيان: ان تغيير مسار هذه الطائرة لا علاقة له اطلاقا بصوت الانذار الذي سمع في بعض مناطق طهران ولا صحة للاشاعات الواردة في الاجواء الافتراضية.

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