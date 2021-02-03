ايران وايطاليا تؤكدان على تطوير العلاقات البرلمانية

وخلال هذا اللقاء الذي جرى الاربعاء تم كذلك تبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والاتفاق النووي والقضايا الاقليمية والدولية.

واشار السفير الايراني الى العلاقات التاريخية بين ايران وايطاليا وقال: ان ايران وايطاليا تحتفيان هذا العام بالذكرى السنوية الـ 160 لاقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

واضاف: ان هذه العلاقات تعد بالتزامن مع التطورات الدولية الاخيرة فرصة سانحة لتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات ومنها البرلمانية.

من جانبه اشار رئيس لجنة الخارجية في مجلس النواب الايطالي خلال اللقاء الى العلاقات الجيدة بين البلدين في مختلف المجالات ومنها الثقافية والتعاون في مجال الاثار التاريخية، معتبرا ايران دولة ذات حضارة عريقة وقوة اقليمية.

وجدد فاسينو دعم بلاده للاتفاق النووي ووصف خروج ترامب من الاتفاق النووي بانها كان خاطئا، معربا عن امله بان يمضي الاتفاق في عهد الرئيس الاميركي الجديد بايدن في مسار التنفيذ الكامل.

ورحب بالتعاون والتشاور بين برلماني البلدين، مؤكدا دعمه لتطوير العلاقات في مختلف المجالات بينهما.

انتهى ** 2342