الشهيد سليماني أفشل مخططات الأمريكيين و الصهاينة و الماسونيين

و في كلمة أدلى بها الشيخ النوری الیوم الاثنین في مؤتمر "مدرسة الشهيد سليماني والحضارة الاسلامية الحديثة" الدولي قال: الحدیث عن الشهداء و الشهادة حديث عن طهارة الدماء، حديث عن نقاوة الروح حديث عن أشخاص جادوا بأنفسهم و ارواحهم و بكل حياتهم من أجل أمتهم،الحديث عن الشهيد و منزلة الشهيد و مكانة الشهيد، الله سبحانه و تعالى جعله في المقام الثالث" فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ"اذن الشهادة منزلة عظيمة و لهذا يقول مولانا في القرآن الكريم "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ">

و عن سبب استهداف الشهيدين الشهيد الحاج قاسم السليماني و الشهيد الحاج ابومهدي المهندس قال نائب رئيس مجلس علماء الرباط المحمدي ، إن استهداف الولايات المتحدة للشهيدين دليل واضح على أن شهداءنا كانا على المسار الصحيح و اقتربوا كثيرا من إفشال مخططات العدو. استهداف المهندس و سليماني من قبل الولايات المتحدة الامريكية دليل واضح على غضبة الولايات المتحدة و انتصارها لوليدها المسخ و هي العصابات الداعشية التكفيرية لان الشهيدين كانا في الميدان في مطاردة فلول داعش في المنطقة في العراق و سوريا و بقية البلدان .اذن هذه الاستهداف جاء غضبة للولايات المتحدة الأمريكية على ما قام به المهندس و الحاج قاسم سليماني من انتصار كبير و عظيم ، وطرد الفلول التكفيرية الداعشية من الأراضي العراقية و هذا عكس ما تدعيه الولايات المتحدة الامريكية فهي كانت تقول مرارا و تكرارا على لسان وزير الخارجية الامريكية أنها جاءت لتخليص المنطقة من الارهاب و من يتابع التصريحات للبيت الأبيض يدرك ان داعش هي صنيعة المخابرات الأمريكية بامتياز و استهدافهما دليل واضح على غضبة الولايات المتحدة على ما قام به من الشهيدان.

و أكد الشيخ النوري أن الشهيد المهندس في العراق كان له صولات و جولات و هو ما كان يسعى لنيل المناصب و المكاسب و إنما كان يسعى لتوفير الأمن للعراقيين من السنة و الشيعة و العرب و الكرد و المسيح و الإيزديين و من كل طوائف العراق. ما لمس عن المهندس و الحاج قاسم سليماني في الميدان يدل دلالة واضحة على أنهما كانا يسيران في المسار الصحيح لنيل عزة الامة الاسلامية و المحمدية و من يريد التعرف الاكثر على شخصية الحاج قاسم سليماني و الحاج ابومهدي المهندس يجب أن يعرف أن قضية فلسطين و تحرير بيت المقدس و دعم الضعفاء و المساكين من ابناء فلسطين كان من اولوياتهم و لهذا استهدافهما هو انتصار للماسونية العالمية و انتصار للكيان الصهيوني الغاصب و بدت الامور تتجلي اكثر فهناك مشروع امريكي و لعملاء أمريكا لإعطاء القدس للكيان الصهيوني جهارا نهارا و إرادة واضحة للتطبيع مع الكيان الصهيوني .

و تابع : إن المهندس و سليماني كانا في محور المقاومة الذي يريد العزة و الكرامة لابناء الامة الاسلامية و المحمدية. كلنا يعرف كيف ضربت الفتنة التكفيرية الداعشية المحافظات العراقية، الانبار ،و صلاح الدين ،و نينوا ،و ديالة ،كيف هب الحاج قاسم سليماني و المهندس و من كان معهم من شهدائنا في العراق سنة و شيعة عربا و كردا كيف وقفوا لإنقاذ العراق و انقاذ الدول العربية و الاسلامية.

و طالب نائب رئيس مجلس علماء الرباط المحمدي أحرار العالم الوقوف مع الشهداء و دماء الشهدا مؤكدا أن من يقف مع الولايات المتحدة هي تعطيه المال و الاسلحة و القوة و تزوده بكل ما من شأنه يزيد من متاع حياة الدنيا و من يقف ضدها كأنه يذهب إلى الجحيم .

و أكد أن الولاليات المتحدة متغطرسة و من معها من بعض الدول العربية و العالمية تبدو كانها المسيطرة على الارض و هي تقول من اشد منا قوة بينما الله الذي خلقنا هو اشد قوة و نحن نقف مع المستضعفين و الفقراء و المساكين و شهدائنا من نصر الى نصر و ما النصر الا من عندالله .

وبدا المؤتمر الدولي بعنوان "مدرسة الشهيد سليماني والحضارة الاسلامية الحديثة"، اعماله عبر الفضاء الافتراضي مساء امس الاحد حسب التوقیت المحلي في طهران، بكلمة نائب الامين العام لحزب الله "الشيخ نعيم قاسم"، ومشاركة جمع غفير من ابرز الشخصيات الاسلامية والثقافية في ايران وخارجها.

وتدور المحاور الرئيسية للمؤتمر على المواضيع التالية :

1 ـ الأبعاد الفكرية والمعتقدات وسمات شخصية الشهيد سليماني

2 ـ دور الشهيد سليماني في ثقافة وخطاب المقاومة

3ـ الشهيد سليماني النظام الإقليمي والعالمي

4 المجتمع المثالي للحضارة الإسلامية الجديدة في الصورة المواتية للشهيد سليماني

5 دور الشهيد سليماني في بناء الأمن والعدالة والسلام في المنطقة والعالم

انتهى