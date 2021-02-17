١٨‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٢:٥١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84233806
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في دوري ابطال اوروبا

مهدي طارمي يسجل احد هدفي الفوز لبورتو على يوفنتوس

مهدي طارمي يسجل احد هدفي الفوز لبورتو على يوفنتوس

طهران / 18 شباط / فبراير /ارنا- تمكن الدولي الايراني مهدي طارمي من تسجيل احد هدفي الفوز لبورتو البرتغالي على ضيفه يوفنتوس الإيطالي 2-1، في المباراة التي جرت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب الدراجاو، في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

مهدي طارمي الذي يمضي فصلا رائعا في بورتو سجل لفريقه بالدقيقة الثانية، وضاعف موسى ماريجا النتيجة بالدقيقة (46)، قبل أن يسجل فيديريكو كييزا هدف يوفنتوس في الدقيقة (82).

ونجح بورتو في تسجيل الهدف الأول بعد 63 ثانية من بداية المباراة عن طريق طارمي، الذي استغل خطأ بنتانكور في التمرير لحارسه لينجح طارمي في اللحاق بالكرة وتسديدها مباشرة في الشباك قبل وصول تشيزني لها.

ومع بداية الشوط الثاني وبعد 20 ثانية فقط، تمكن ماريجا من مضاعفة النتيجة بهدف ثانٍ لبورتو بعدما توغل مانافا من الناحية اليمنى ومرر الكرة إلى ماريجا داخل المنطقة، سددها الأخير أرضية في شباك تشيزني.

ونجح كييزا في تقليص الفارق بالدقيقة (82)، بعدما سجل الهدف الأول ليوفنتوس بعد انطلاقة من أدريان رابيو في الناحية اليسرى، سجل منها كييزا هدف فريقه بتسديدة مباشرة في الشباك.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مباراة الإياب في 9 آذار/مارس المقبل، والتي ستقام على ملعب أليانز ستاديوم بتورينو، لحسم المتأهل للدور ربع النهائي.

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