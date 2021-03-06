حشد جميع الإمكانيات لإحتواء الحريق في جمرك "أبو نصر فراهي" بأفغانستان

وفي تصريح مع مراسل إرنا اليوم (السبت)، أضاف فرهادي، "لقد أعلنا عن استعدادنا لمساعدة أفغانستان، فور العلم بوقوع الحادث وفي الدقائق الأولى تم إرسال أربعة من رجال الإطفاء المتمركزين على الحدود إلى أفغانستان للسيطرة على الحريق بالتنسيق مع حرس الحدود".

وقال: تم التنسيق لإرسال رجال إطفاء وقوات إغاثة من كل من مدن سربيشة ودرح ونهبندان وشوسف وبيرجند وزركوه، وجاري إرسال قوات الإغاثة لاحتواء تداعيات الحادث.

وأضاف: تم التنسيق اللازم مع جامعة العلوم الطبية بالمحافظة لتقديم المساعدة للمصابين المحتملين للحادث، كما تم إرسال عدد من سيارات الإسعاف إلى المنطقة.

انتهى**أ م د