٠٦‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٧:٢١ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84254633
٠ Persons

سمات

حشد جميع الإمكانيات لإحتواء الحريق في جمرك "أبو نصر فراهي" بأفغانستان

حشد جميع الإمكانيات لإحتواء الحريق في جمرك "أبو نصر فراهي" بأفغانستان

بيرجند/6 آذار/مارس/إرنا- صرح نائب محافظ خراسان الجنوبية (شرقي البلاد) للشؤون العمرانية، محمد فرهادي: بناء على طلب والي ولاية "فراه" الأفغانية، وايعاز من محافظ خراسان الجنوبية، قمنا بحشد جميع الإمكانيات الخاصة بالمحافظة للسيطرة على حريق جمرك "أبو نصر فراهي" في أفغانستان على الحدود المشتركة مع إيران وتم إرسال قوات إغاثة إلى مكان الحادث.

وفي تصريح مع مراسل إرنا اليوم (السبت)، أضاف فرهادي، "لقد أعلنا عن استعدادنا لمساعدة أفغانستان، فور العلم بوقوع الحادث وفي الدقائق الأولى تم إرسال أربعة من رجال الإطفاء المتمركزين على الحدود إلى أفغانستان للسيطرة على الحريق بالتنسيق مع حرس الحدود".

وقال: تم التنسيق لإرسال رجال إطفاء وقوات إغاثة من كل من مدن سربيشة ودرح ونهبندان وشوسف وبيرجند وزركوه، وجاري إرسال قوات الإغاثة لاحتواء تداعيات الحادث.

وأضاف: تم التنسيق اللازم مع جامعة العلوم الطبية بالمحافظة لتقديم المساعدة للمصابين المحتملين للحادث، كما تم إرسال عدد من سيارات الإسعاف إلى المنطقة.

انتهى**أ م د

سمات

تعليقك

You are replying to: .
2 + 9 =