الثلوج تغطي العديد من المدن في البلاد

وغطت الثلوج اكثر من 17 محافظة ايرانية بما فيها محافظات زنجان وأذربايجان الغربية واردبيل في شمال غرب البلاد ومحافظة مركزي في الوسط حيث اعلنت منظمة الهلال الأحمر عن ايفاد فرق الانقاذ الى بعض هذه المحافظات لانقاذ العالقين في الثلوج.



وتسبب تساقط الثلوج منذ مساء امس الجمعة، 12 مارس 2021 في مشاكل لحركة المرور بين المدن في بعض المحافظات، والجهود جارية لإعادة فتح الطرق.



واعلن رئيس دائرة المعلومات التابعة لقوى الامن الداخلي العقيد احمد شيراني عن اعلان حالة التأهب لقوات الامن الداخلي في بعض المحافظات لتقديم المساعدة للمسافرين وانقاذ العالقين في الثلوج و اوصى المواطنين لتجنب السفر خاصة في المناطق الجبلية التي شهدت تساقط الثلوج بكثافة.



وتكون محافظات زنجان وأردبيل (شمال الغرب) والبرز (غرب العاصمة طهران) ومرکزي وخراسان الرضوية (شمال شرقي البلاد) وكلستان وجيلان (شمال) من بين المدن التي شهدت تساقط الثلوج بكثافة.

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