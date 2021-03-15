ظريف يرعى مراسم "نوروز المحبة 1400" التراثية في طهران

وتقام هذه المراسم بمقر الخارجية الايرانية في طهران، بمشاركة سفراء 12 دولة تحتفل سنويا بعيد "النوروز".

كما حضر هذا الاحتفال التقليدي والتراثي، كل من السفير الفلسطيني والبريطاني والروسي والاذربيجاني والصيني و... لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتجدر الاشارة ايضا، الى حضور جمع من كبار المسؤولين الايرانيين في مراسم "نوروز المحبة 1400" لهذا العام؛ بمن فيهم وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية "علي اصغر مونسان"، و وزير العلوم والابحاث والتكنولوجيا "منصور غلامي"، ومتحدث الخارجية الايرانية "سعيد خطيب زادة"، وامين لجنة اليونسكو الوطنية "حجت الله ايوبي".

انتهى ** ح ع