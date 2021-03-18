السفير الإيراني يؤكد ضرورة تعزيز التعاون مع القوات الجوية الباكستانية

وقدم السفير حسيني اليوم الخميس، في رسالة وجهها إلى قائد القوات الجوية الباكستانية المارشال الطيار "ظهير أحمد بابر" التهاني بتعيينه قائدا جديدا للقوات الجوية الباكستانية، متمنيا له التوفيق.

وأضاف حسيني أنه يتطلع إلى توسيع وتعزيز التعاون بين القوات الجوية للبلدين الشقيقين إيران وباكستان.

كما أشاد سفيرنا بجهود مجاهد أنور خان القائد السابق للقوات الجوية الباكستانية لتطوير العلاقات بين القوات الجوية للبلدين.

وعين رئيس وزراء باكستان رسمياً أمس المارشال الطيار ظاهر أحمد بابر قائداً جديداً لسلاح الجو الباكستاني.

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