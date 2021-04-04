ضبط ما يزيد عن طن من المخدارت في سيستان وبلوجستان

وقال العميد أحمد طاهري في مقابلة مع مراسل ارنا، اليوم الاحد، إن قوات شرطة مكافحة المخدرات في مدينتي خاش وسراوان تمكنت بدعم استخباراتي من شرطة مكافحة المخدرات في المحافظة من

تحديد هوية أعضاء عصابة تهريب محترفة تقوم بتهريب شحنات ثقيلة من المخدرات إلى المناطق المركزية في هذه المحافظة.

واضاف ان الشرطة في هذه العملية القت القبض على ثلاثة من المهربين وضبط طن واحد و114 كغم من انواع المخدرات

ومصادرة سيارتين ودراجة نارية.

وأشار العميد طاهري، إلى أن عناصر عصابة التهريب لاذوا بالفرار من مكان الحادث قبل تواجد الشرطة، وتواصل الشرطة جهودها للقبض على المتهمين الهاربين، الذين سيتم اعتقالهم ومحاكمتهم قريبًا.

واكد ان

القوات المنتسبة الى الشرطة تقف على اهبة الاستعداد وبكامل الوعي في منافذ وممرات تهريب المخدرات، ولن تدخر جهدا في التصدي لعمليات الاتجار بهذه المواد المدمرة للمجتمعات.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها

جميع المنظمات الدولية تقريبا.

ويشير تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة-2020 الى أن إيران قامت بضبط 90 بالمائة من الأفيون و 26 بالمائة من الهروين و 48 بالمائة من المورفين على صعيد العالم.

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها .

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