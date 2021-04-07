ظريف: مستعدون للتعاون مع دول مجموعة "دي 8 " في مختلف المجالات

جاء ذلك في كلمة القاها ظريف اليوم الاربعاء امام الاجتماع الافتراضي التاسع عشر لوزراء خارجية مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية (D8) في نور سلطان (أستانا) .

و في إشارة إلى أزمة كورونا غير المسبوقة وتداعياتها الخطيرة على اقتصادات الدول الأعضاء، اوضح ظريف أن من الدروس التي يجب تعلمها من هذه الأزمة، هي كيف يمكن أن تؤدي أزمة صحية إلى أزمات اقتصادية وإنسانية وأزمة تعليم وعدم التكافئ في المجتمع الدولي، وقال ان البلدان النامية تتحمل التكلفة الرئيسية لهذه التداعيات.

وتطرق ظريف الى العقوبات الأمريكية القمعية ضد الشعب الإيراني أثناء تفشي وباء كورونا، واصفا الشعور المتزايد بالتضامن بين الدول والاستعداد للتعاون في أوقات الأزمات بأنها دروس إيجابية لعصر كورونا.

وفي جانب آخر من كلمته، اعتبر وزير الخارجية، تيسير التجارة وزيادتها، والتوسع في اتصالات النقل، وتعزيز السياحة والاستفادة من القدرات التكنولوجية والبشرية خاصة الشباب، من أولويات منظمة D8 ، معلنا استعداد ايران للتعاون الجاد في هذه المجالات.

وعقد اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية برئاسة وزير خارجية بنغلاديش وحضره وزراء خارجية مصر وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وتركيا عشية القمة العاشرة للمجموعة .

وستعقد القمة الافتراضية للقادة غدا بحضور الرئيس حسن روحاني ويترأسها رئيس وزراء بنغلاديش.

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