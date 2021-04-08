55 بالمئة زيادة في حجم التجارة عبر منفذ دوغارون الحدودي

وأضاف محمدي فاز اليوم الخميس في مقابلة مع إرنا: ان عدد الشاحنات التي كانت تحمل بضائع للتصدير والاستيراد عبر معبر دوغارون قد بلغ 27 الف و 280 شاحنة في العام الماضي فيما بلغ عدد هذه الشاحنات 17 الف و616 شاحنة في العام الذي سبقه.

ویقع معبر دوغارون الحدودي على بعد 18 كم من مدينة تايباد فهو من بين أفضل خمس جمارك في البلاد وأكثرها نشاطًا في جمارك خراسان الرضوي ويتم نقل بضائع التجار الأفغان والباكستانيين والهنود والدول المجاورة الأخرى لأفغانستان عبر دول الخليج الفارسي إلى جمارك بندر عباس وبندر لنجة وغيرهما من الجمارك الحدودية لتلك البلدان ثم يتم عبوره من تلك المناطق إلى معبر دوغارون.

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