٠٨‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٩:٥٤ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84288117
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55 بالمئة زيادة في حجم التجارة عبر منفذ دوغارون الحدودي

55 بالمئة زيادة في حجم التجارة عبر منفذ دوغارون الحدودي

مشهد/ 8 نیسان /ابریل/ارنا-اعلن رئيس دائرة العبور بالمديرية العامة للنقل البري بخراسان الرضوي حمید محمدي فاز عن زیادة حجم التجارة عبر معبر دوغارون الحدودي بين إيران وأفغانستان بنسبة 55 بالمئة خلال العام الماضي الايراني( انتهي في 21 اذار / مارس 2021)،مقارنة بالعام الذي سبقه وذلك رغم تفشي جائحة كورونا.

وأضاف محمدي فاز اليوم الخميس في مقابلة مع  إرنا: ان عدد الشاحنات التي كانت تحمل بضائع للتصدير والاستيراد عبر معبر دوغارون قد بلغ 27 الف و 280  شاحنة في العام الماضي فيما بلغ عدد هذه الشاحنات  17  الف و616 شاحنة في العام الذي سبقه.
ویقع معبر دوغارون الحدودي على بعد 18 كم من مدينة تايباد فهو من بين أفضل خمس جمارك في البلاد وأكثرها نشاطًا في جمارك خراسان الرضوي ويتم نقل بضائع التجار الأفغان والباكستانيين والهنود والدول المجاورة الأخرى لأفغانستان عبر دول الخليج الفارسي إلى جمارك بندر عباس وبندر لنجة وغيرهما من الجمارك الحدودية لتلك البلدان ثم يتم عبوره من تلك المناطق إلى معبر دوغارون. 

انتهی 3280 

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