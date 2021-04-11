وزارة العمل الايرانية توقع مذكرة تفاهم مع بلغاريا على غرار الاتفاق مع روسيا

وقال مدير عام الشؤون الدولية بوزارة العمل الايرانية "علي حسين شهريور" في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاحد : ان وثيقة التعاون بين ايران وبلغاريا وُقعت من قبل وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي "محمد شريعتمداري" و وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية البلغارية السيدة "دنيستا ساتشوفا".

واكد شهريور، بأن هذا الاتفاق يسهم من خلال تقاسم المعلومات والخبرات، والزيارات المتبادلة واقامة المؤتمرات والورش التدريبية المشتركة، في توسيع نطاق التعاون بين ايران وبلغاريا.

وفي سياق متصل، كان وزير العمل الايراني "محمد شريتمداري" قد اكد في تصريح لمراسل "ارنا" ايضا، بان وزارته ادرجت على سلم اولوياتها فتح قنوات الصادرات الايرانية مع الدول الاخرى؛ مبينا ان ان هذا الامر يعتمد على تعزيز علاقات العمل فيما بيننا.

انتهى ** ح ع