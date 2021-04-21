توقيع اتفاقية لإنشاء أسواق حدودية بين إيران وباكستان

وجرى التوقيع على هذه الاتفاقية بين وزيري خارجية البلدين في ختام الاجتماع بينهما في طهران الاربعاء، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ورفاهية سكان الحدود.

وسيتم في مرحلة أولى افتتاح 3 أسواق في النقاط الحدودية في "كوهك –جدكي" و"ريمدان-كبد" و"بيشين-مند"، وسيتم إنشاء اسواق حدودية مشتركة في 3 نقاط حدودية أخرى لاحقًا.

وستتم إدارة هذه الأسواق بناءً على الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين ووفقًا للأساليب التي يحددها البلدان.

وكان وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي قد وصل إلى طهران مساء الثلاثاء في زيارة تستغرق 3 أيام لاجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين.

وفضلا عن محادثاته التي اجراها مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف، التقى وزير الخارجية الباكستاني ايضا الرئيس حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف.

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