٢٦‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٢:٣٢ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84309452
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ظريف يلتقي الرئيس العراقي في بغداد

ظريف يلتقي الرئيس العراقي في بغداد

طهران / 26 نيسان/ ابريل/ ارنا - التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم الاثنين بالرئيس العراقي برهم صالح، وبحثا التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية.

وسبق أن التقى ظريف بوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

ووصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى العاصمة العراقية بغداد اليوم  على رأس وفد سياسي في ختام زيارته لدولة قطر.

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