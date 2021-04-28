مسؤول : صادرات ايران للاحياء المائية شملت 26 دولة في العالم

واضاف ميزائي في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاربعاء : انه نظرا للجودة المطلوبة التي تتميز بها منتجات الاحياء المائية الايرانية، يتوقع زيادة حجم صادرات البلاد لهذه المنتجات خلال العام الحالي (الايراني – بدا في 21 اذار / مارس 2021)، وذلك رغم التحديات الراهنة والناجمة عن تفشي وباء كورونا.

واعلن هذا المسؤول، بان الحجم المستهدف لصيد وتربية الاحياء المائية في ايران هذا العام، هو 1.5 مليون طن وبما يشمل كافة انواع الاحياء المائية والبحرية، كالروبيان (القريدس) والكافيار وسمك الحفش .

ولفت مساعد وزير الجهاد الزراعي، بأن حجم تربية الأحياء المائية خلال العام الحالي سيتجاوز الصيد البحري للمرة الأولى في البلاد.

انتهى ** ح ع

