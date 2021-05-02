برونزيتان حصيلة المنتخب الايراني لحد الان من دوري الكاراتيه -1 في البرتغال

ويشارك المنتخب الايراني رجال ونساء في فئتي الكوميتي والكاتا لهذه البطولة الدولية والتي تستضيفها البرتغال باعتبارها المرحلة الاخيرة من منافسات التاهل الى الالعاب الاولمبية في طوكيو.

وكانت البرونزية الاولى، من نصيب لاعبة الكارتية الايرانية للوزن فوق 68 كلغ، السيدة "حميدة عباسعلي" بعد ان هزمت غريمتها اليونانية "الني جاتزيلادو" خلال منافسات اليوم الاحد، بنتيجة 3-1.

والميدالية البرونزية الثانية، حاز عليها لاعب الوزن 84 كلغ الايراني "سجاد كنج زادة"، الذي استطاع هو الاخر ان يتفوق على خصمه الفرنسي "مهدي فيلالي" اليوم الاحد، بنتيجة 3-2.

يذكر ان لاعبين ايرانيين "بهمن عسكري" للوزن تحت 75 كلغ، و"ذبيح الله بورشيب" للوزن تحت 84 كلغ، سيواجهان الليلة خصميهما للحصول على ذهبية الدوري البرتغالي لرياضة الكارتيه – 1 ، والتاهل الى الالعاب الاولمبية في طوكيو.

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