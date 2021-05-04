اصدار كتاب "فلسطين ارض الانبياء" في باكستان

وافادت وكالة ارنا ان الكتاب له قسمين الاول يتناول مواضيع منها فلسطين والقدس وتاريخها خلال الحروب الصليبية وفلسطين في العهد العثماني والصهيونية وهجرة اليهود الى فلسطين ويوم النكبة والقدس عاصمة فلسطين وحماس والانتفاضة الفلسطينية الاولى والثانية وصفقة القرن.

والقسم الثاني من الكتاب يتناول فلسطين في فكر الامام الخميني ( رحمه الله) حول اتحاد الامة الاسلامية وخطر الكيان الاسرائيل على الدول الاسلامية وتسمية الجمعة الاخيرة من شهر رمضان الكريم بيوم القدس العالمي ويوم مواجهة المستضعفين مع المستكبرين.

ويحوي الكتاب كذلك على رؤية سماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله سيد علي الخامنئي فيما يتعلق بفلسطين ومنها اهمية القضية الفلسطينية وحل القضية الفلسطينية وتأثير الثورة الاسلامية الاقليمي وواجبنا حيال القضية الفلسطينية.

والنسخة الالكترونية للكتاب متوفرة على شبكة الانترنت.

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