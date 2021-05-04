٠٤‏/٠٥‏/٢٠٢١ ٢:١٤ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84317917
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اصدار كتاب "فلسطين ارض الانبياء" في باكستان

اصدار كتاب "فلسطين ارض الانبياء" في باكستان

اسلام اباد / 4 ايار/ مايو/ ارنا – تزامنا مع ذكرى يوم القدس العالمي اصدرت الملحقية الثقافية الايرانية في باكستان كتاب " فلسطين ارض الانبياء" باللغة الاردية والذي يحوي على تاريخ بيت المقدس وآراء الامام الخميني (رحمه الله) وكذلك سماحة قائد الثورة الاسلامية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وافادت وكالة ارنا ان الكتاب له قسمين الاول يتناول مواضيع منها فلسطين والقدس وتاريخها خلال الحروب الصليبية وفلسطين في العهد العثماني والصهيونية وهجرة اليهود الى فلسطين ويوم النكبة والقدس عاصمة فلسطين وحماس والانتفاضة الفلسطينية الاولى والثانية وصفقة القرن.

والقسم الثاني من الكتاب يتناول فلسطين في فكر الامام الخميني ( رحمه الله) حول اتحاد الامة الاسلامية وخطر الكيان الاسرائيل على الدول الاسلامية وتسمية الجمعة الاخيرة من شهر رمضان الكريم بيوم القدس العالمي ويوم مواجهة المستضعفين مع المستكبرين.

ويحوي الكتاب كذلك على رؤية سماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله سيد علي الخامنئي فيما يتعلق بفلسطين ومنها اهمية القضية الفلسطينية وحل القضية الفلسطينية وتأثير الثورة الاسلامية الاقليمي وواجبنا حيال القضية الفلسطينية.

والنسخة الالكترونية للكتاب متوفرة على شبكة الانترنت.

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