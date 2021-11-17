١٧‏/١١‏/٢٠٢١, ٣:٣٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84545707
٠ Persons

سمات

وزارة الصحة :  التطعيم العام ضد كورونا في ايران يتجاوز الـ 100 مليون جرعة

وزارة الصحة :  التطعيم العام ضد كورونا في ايران يتجاوز الـ 100 مليون جرعة

طهران / 17 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، ان اجمالي جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا الوبائي الموزعة في البلاد، تجاوز الـ 100 مليون جرعة لحد الان.

واوضحت وزارة الصحة في بيانها الصادر اليوم الاربعاء، ان مايبلغ 56 مليونا و135 الفا و524 شخصا في البلاد تلقوا الجرعة الاولى من اللقاحات المضادة لهذا الفيروس الوبائي، مقابل 43 مليونا و396 الفا و296 شخصا ممن تلقوا الجرعة الثانية، بينما حصل 643 الفا و17 على الجرعة الثالثة (التذكيرية) من هذه اللقاحات.

واشار هذا البيان، الى وفاة 125 شخصا في ايران خلال الساعات الـ 24 الماضية تاثرا بمرض كورونا؛ ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء داخل البلاد 128 الفا و531 حالة.  

وعن مجموع الاصابات اليومية، فقد اعلنت وزارة الصحة عن 6 الاف و521 اصابة جديدة ايران، منذ امس الثلاثاء لغاية اليوم الاربعاء؛ وارتفاع اجمالي عدد المصابين بكورونا في البلاد الى 6 ملايين و57 الفا و893 شخصا.

ولفت البيان، ان مجموع حالات الشفاء بين المصابين بهذا الفيروس الوبائي على صعيد البلاد، بلغ لحد اليوم، 5 ملايين و734 الفا و181 شخصا.

انتهى ** ح ع  

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha