وزير الثقافة للسفير الطاجيكي : عازمون على توسيع العلاقات مع دول المنطقة

ودعا اسماعيلي في هذا اللقاء، الى تعزيز التعاون بين ايران وطاجيكستان بمختلف المجالات الثقافية والفنية؛ لافتا بان البلدين يتمتعان بحضارة عريقة مشتركة، وبما يبعث على الفخر والاعتزاز ومزيد من التآزر والتماسك بين شعبيهما.

واضاف زير الثقافة الايراني، ان طهران عازمة على توطيد علاقاتها مع دول المنطقة، بما فيها بلدان اسيا الوسطى والدول الناطقة بالفارسية.

وصرح اسماعيلي ان وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي، ترحب باقامة الاسبوع الثقافي لجمهورية طاجيكستان في طهران وسائر مدن البلاد.

كما نوه بالزيارة الاخيرة لرئيس الجمهورية "اية الله رئيسي" الى دوشنبة ومباحثاته مع نظيره الطاجيكي؛ مؤكدا ان الجانبين اكدا على تنمية الاواصر الثنائية، وبدء مرحلة جديدة من العلاقات الثقافية والفنية بين البلدين.

الى ذلك، دعا السفير الطاجيكي في طهران لتوقيع مذكرة للتعاون الثقافي والفني بين البلدين؛ منوها بنتائج زيارة الرئيس الايراني لبلاده واكد انها "نقلة جديدة" على صعيد التعاون الثنائي ولاسيما في المجالات الثقافية ذات الاهتمام المشترك.

بدوره، اشار "زاهدي" خلال اللقاء مع اسماعيلي اليوم، الى اقامة اسبوع الثقافة الطاجيكي في طهران؛ مؤكدا ان تنظيم هكذا نشاطات من شأنها ان تهيئ الارضية المناسبة لتوسيع التعاون الثقافي والفني بين البلدين.

انتهى ** ح ع