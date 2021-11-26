مساعد الخارجية الايرانية: نعمل على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية مع الجيران

جاء ذلك في تصريح ادلى به صفري اليوم الجمعة خلال لقائه مساعد رئيس الوزراء وزير الخارجية التركمنستاني رشيد مردوف في عشق آباد على اعتاب الاجتماع التحضيري لاجتماع القمة للدول الاعضاء في منظمة "ايكو".

وتباحث الجانبان خلال اللقاء حول اهم ارضيات التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والغاز والكهرباء والنقل والترانزيت وصادرات الخدمات الفنية والهندسية والصحة والعلاج.

وقال صفري خلال اللقاء: ان السياسة المبدئية لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية هي ايلاء الاولوية لتطوير العلاقات مع الجيران والدول المحيطة وتبذل وزارة الخارجية في هذا الصدد جهودا كبيرة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية مع الدول الجارة.

من جانبه قال وزير خارجية تركمنستان بان فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين يجب تحقيقها وان رئيسي الجمهورية في البلدين يؤكدان على تطوير العلاقات.

ووصف مردوف زيارته الاخيرة الى طهران وعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، بالبناء والايجابي جدا، معلنا استعداد بلاده لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة.

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