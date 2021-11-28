مساعد الخارجية الايرانية یبدأ المشاورات الدبلوماسية في فيينا

وأعلن رئيس البعثة الإيرانية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد رضا غائبي أن الفريق الإيراني المفاوض برئاسة علي باقري كني، سيجري اجتماعات ثنائية وثلاثية مع الوفد المفاوض الصيني والروسي.

کما اعلن عن لقاء باقري كني، مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي إنريكي مورا، الذي يترأس اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.

وسيعقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي غدا الاثنين في فندق باليه كوبورغ بفيينا بحضور جميع الأعضاء الرئيسيين في الاتفاق.

والجولة الجديدة من المفاوضات ستكون بين طهران ومجموعة 4+1 (ألمانيا وفرنسا وبریطانیا وروسيا والصين) ومن المنتظر أن تشارك الولايات المتحدة في المفاوضات بشكل غير مباشر.

وكان باقري كني اكد في مقابلة مع صحيفة "اينديبندنت"، ان اي تقدم في المفاوضات يجب ان يترافق مع الغاء كل اجراءات الحظر الاميركية ولا يوجد ضمان بان لا تخرج الادارة القادمة في واشنطن من الاتفاق مرة اخرى مثلما فعل الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب.

وانتقد اداء ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن وقال: ان الادارة الراهنة تقوم بتكرار بعض اخطاء سلفها وتواصل سياسة الضغط الاقصى الفاشلة على طهران والتي ادت الى تخبط اميركا السياسي.

واضاف: ان إلغاء كل اجراءات الحظر المرتبطة بالاتفاق النووي بما فيها الحظر المفروض ضمن اطار حملة "الضغط الاقصى" هو الشرط اللازم لنجاح المفاوضات.

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