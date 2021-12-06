٠٦‏/١٢‏/٢٠٢١, ١٠:٥٩ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84568051
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امير عبداللهيان: الاتفاق في فيينا يجب ان يكون شاملا ويلمس الشعب نتائجه

امير عبداللهيان: الاتفاق في فيينا يجب ان يكون شاملا ويلمس الشعب نتائجه

طهران / 6 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- أكد وزير الخارجية الايراني حسين اميرعبداللهيان ان الاتفاق في مفاوضات فيينا يجب ان يكون شاملا بحيث يشعر الشعب بنتائجه بشكل ملموس.

وكتب امیرعبداللهیان، في مدونة له على موقع اينستغرام اليوم الاثنين: نحن جادون في التوصل الى اتفاق جيد ويجب أن يكون شاملا بحيث يشعر الشعب بنتائجه بشكل ملموس.

واضاف: إن النص الذي قدّمه الوفد الايراني (في مفاوضات فيينا) يصب في إطار الاتفاق النووي تماماً ولا يتجاوزه ولا يضمّ أي مطالب خارج الاتفاق.

وتابع وزير الخارجية: لقد قلت للسيد بوريل (مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي) ان ما تردد عن نشاطات التخصيب بنسبة 90 بالمئة في ايران محض كذب.

واضاف: إن المتوقع، باستمرار المفاوضات، ان تاتي الاطراف الاخرى الى فيينا بمقترحات وردود واضحة تضم الغاء الحظر وان تكف عن لعبة القاء اللوم، وفي هذا الحال يمكن التوصل الى اتفاق جيد.

وأكد: إننا سنواصل نهج الدبلوماسية والتفاوض والتفاهم بفيينا في أطر منطقية.

انتهى ** 2342

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