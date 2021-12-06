امير عبداللهيان: الاتفاق في فيينا يجب ان يكون شاملا ويلمس الشعب نتائجه

وكتب امیرعبداللهیان، في مدونة له على موقع اينستغرام اليوم الاثنين: نحن جادون في التوصل الى اتفاق جيد ويجب أن يكون شاملا بحيث يشعر الشعب بنتائجه بشكل ملموس.

واضاف: إن النص الذي قدّمه الوفد الايراني (في مفاوضات فيينا) يصب في إطار الاتفاق النووي تماماً ولا يتجاوزه ولا يضمّ أي مطالب خارج الاتفاق.

وتابع وزير الخارجية: لقد قلت للسيد بوريل (مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي) ان ما تردد عن نشاطات التخصيب بنسبة 90 بالمئة في ايران محض كذب.

واضاف: إن المتوقع، باستمرار المفاوضات، ان تاتي الاطراف الاخرى الى فيينا بمقترحات وردود واضحة تضم الغاء الحظر وان تكف عن لعبة القاء اللوم، وفي هذا الحال يمكن التوصل الى اتفاق جيد.

وأكد: إننا سنواصل نهج الدبلوماسية والتفاوض والتفاهم بفيينا في أطر منطقية.

انتهى ** 2342