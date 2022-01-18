مستشارة الأسد: العلاقات السورية الايرانية تاريخية ووفية

وقالت الشبل في حديث لقناة RT إن "إيران وقفت مع سوريا والجيش السوري في الحرب، وسوريا لا تقابل الوفاء بالغدر".

واكدت بان الوجود العسكري الإيراني في سوريا يقتصر على ضباط إيرانيين مع الجيش السوري، وليست هناك تشكيلات أو وحدات إيرانية.

وأضافت الشبل أن "وجود قوات من عدمه، ومهما كان نوعها أو شكلها أو جنسيتها، هو قرار سيادي لا يتدخل فيه أحد، ولا يحق لأحد أن يملي فيه"، وأن "سوريا هي التي تقرر ما الموجود على أراضيها وما تريد أن يكون موجودا على أراضيها، ومن لا تريد".

وقالت الشبل "ليست هناك قوات جيش، (بمعنى) تشكيلات، أو وحدات عسكرية إيرانية على الأراضي السورية، والموجود هو ضباط إيرانيون مع الجيش السوري، فنحن في حالة حرب وبحاجة لأي مساعدة عسكرية".

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