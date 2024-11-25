تضارب إسرائيلي حول الصفقة وحزب الله ينفذ 51 عملية

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في آخر إحصائياتها: إن غارات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان يوم السبت أسفرت عن 84 شهيداً و213 جريحاً.

وبحسب الوزارة، بلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان 3 آلاف و754 شهيداً و15 ألفاً و626 جريحاً.

يأتي هذا في وقت احتدم فيه القتال المباشر في ما بات يُعرف باسم قرى الخط الثاني في جنوب لبنان، بين حزب الله والقوات الإسرائيلية وذلك مع تحول مدينة الخيام، في القطاع الشرقي ومحيط بلدة البياضة على الخط الساحلي في القطاع الغربي، إلى نقطتين مركزيتين في المعارك المباشرة.

وعلى صعيد جهود التوصل إلى اتفاق، عقدت مشاورات أمنية في "إسرائيل" وقال مسؤول إسرائيلي كبير، خلال حديثه مع موقع أكسيوس الأميركي، إن هناك توجها في "إسرائيل" نحو التحرك صوب اتفاق لوقف لإطلاق النار في لبنان، لكن هيئة البث العبرية نقلت عن مسؤول إسرائيلي آخر قوله إنه لم يجر منح الضوء الأخضر بعد في مسألة لبنان ولا تزال توجد قضايا تحتاج لحل.

حزب الله ينفذ 51 عملية عسكرية ضد مواقع إسرائيلية يوم الأحد

وأعلن حزب الله اللبناني عن تنفيذ 51 عملية عسكرية يوم أمس الأحد ضد تجمعات ومواقع إسرائيلية واسعة.

کما أعلن حزب الله اللبناني أن عناصره استهدفوا للمرة السادسة تجمعاً لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام بصلية صاروخية.

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