سفير إيران في باكستان يدين التفجير الإرهابي في لاهور

و كتب "سيد محمد علي حسيني" على حسابه في موقع تويتر: تلقيت ببالغ الحزن نبأ التفجير الارهابي في مركز تجاري بمدينة لاهور .

وأضاف: في الوقت الذي أدين فيه هذا العمل الإرهابي الشنيع، أتقدم بأحر التعازي لأسر ضحايا هذا العمل الإرهابي، وأسأل الله تعالى الشفاء العاجل للمصابين.

قتل 3 اشخاص على الأقل وجرح 25 آخرون، اليوم الخميس، في تفجير عبوة ناسفة في منطقة تسوق مزدحمة في مدينة لاهور الباكستانية، حسبما أعلنت الشرطة الباكستانية.

وأعلنت جماعة "جيش البلوش الوطني" غير الشرعية مسؤوليتها عن الانفجار، وقال متحدث باسم الجماعة لوسائل إعلام باكستانية إن موظفي البنك في لاهور كانوا الهدف الرئيسي للانفجار.

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