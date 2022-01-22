رئيسي : ايران تبحث عن علاقات مستديمة وشاملة مع تركيا

واكد اية الله رئيسي، خلال الاتصال الهاتفي لرئيس الجمهورية التركي "رجب طيب اردوغان" معه اليوم السبت، ان طهران تدعم الاستقرار والسلام في المنطقة.

واشار الى الفرص المتاحة لتوسيع العلاقات الايرانية التركية، في الصعيدين الثنائي والاقليمي؛ مصرحا ان ايران ترحب بالخطط الهادفة الى بناء تعاون ستراتيجي مع تركيا.

وذكر بان احترام السيادة الوطنية ووحدة اراضي الدول، يشكل السبيل الوحيد لترسيخ الاستقرار والامن المستديمين في مختلف المناطق.

الى ذلك، صرح اردوغان بأن تركيا اعدت قائمة للتعاون الاقتصادي بشتى المجالات وبما يسهم في تعزيز وتمتين الاواصر مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واعرب الرئيسي التركي خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الايراني، عن رغبته في زيارة طهران قريبا.

واضاف، ان تركيا تعتبر ايران الدولة الجديرة بالثقة في توفير الطاقة لتركيا، وعليه تسعى لرفع مستوى التعاون بين البلدين.

كما اشار اردوغان الى القمة الاخيرة بين الرئيسين الايراني والروسي في موسكو؛ متطلعا الى تحقيق نتائج ومنجزات هذه الزيارة في مختلف المجالات قريبا، ومؤكدا على استعداد انقرة لمواكبة جهود طهران الهادفة الى تأمين المنطقة.

انتهى ** ح ع