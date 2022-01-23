فيلم ايراني يحصد 3 جوائز في مهرجان بريطانيا السينمائي

المخرج الايراني "حامد اريب" من اهالي محافظة كيلان (شمال البلاد)، استطاع بفيلمه القصير "الفقاعة" ان يحرز 3 جوائز اساسية من مهرجان بريطانيا السينمائي الدولي؛ بما يشمل : جائزة لجنة التحكيم وجائزة افضل سيناريو وجائزة افضل تصميم ملصق.

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاحد، اكد مدير العلاقات العامة لمكتب وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي في كيلان "قاسم مصفا"، ان فيلم "حباب" مثّل السينما الايرانية في مهرجان ارتيستان البريطاني الذي اختتم اعماله في 20 يناير 2022.

كما سبق لهذا الفيلم، ان حصد 12 جائزة من مهرجانات دولية اخرى، بما في ذلك جائزة افضل فيلم وافضل اخراج وافضل سيناريو من مهرجان "FFTG ۲۰۲۰" في نيويورك، وجائزة افضل فيلم وثائقي قصير لمهرجان "برلين ايندي" 2021 وجائزة لجنة التحكيم في مهرجان سينمائي بالهند وايضا جائزة افضل اعداد لمهرجان "البرازيل المستقل" وجائزة افضل فيلم مشترك في مهرجان سنغافورة.

يذكر ان عملية اعداد وتصوير الفيلم الروائي القصير "حباب"، انجزت في تركيا وايران.

انتهى ** ح ع

