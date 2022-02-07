الادميرال سياري : لسنا بحاجة الى الاخرين في مجال انتاج معداتنا العسكرية

"الادميرال سياري" ادلى بهذا التصريح اليوم الاثنين وعلى هامش زيارة القادة وجميع العاملين لدى القوات المسلحة الايرانية، مرقد الامام الخميني (رضوان الله عليه) وتجديد البيعة مع مفجر الثورة الاسلامية في ايران.

وتابع : عندما اعلن المسؤولون بان (الدول الاخرى) اوقفت بيع الاجهزة العسكرية الينا، صرح سماحة الامام الراحل (رض) انه ليس الان فقط بل طالما انتم مع الثورة الاسلامية سوف لن يبيعوا اليكم الاجهزة اطلاقا.

واستطرد القائد العسكري الايراني : لقد قال الامام (رض) لنا "قفوا على اقدامكم واصنعوا الاجهزة التي تحتاجون اليها بايديكم".

واكد الادميرال سياري : ان وصية الامام الخميني (ره)، تحققت اليوم وبعد 43 عاما من تاريخ انتصار الثورة الاسلامية.

ومضى يقول : نحن جئنا الى مرقد الامام (رض) اليوم، لنعلن بان اوامر سماحته انجزت، وقد بلغنا مستوى لا يقارن بمرحلة ما قبل الثورة الاسلامية اطلاقا، في مجال تصنيع المنظومات الجوية والبرية والبحرية والصاروخية محليا.

انتهى ** ح ع