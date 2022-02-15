١٥‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٤:١٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84651597
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قائد عسكري: الجيش يحرس حدود البلاد بكل صلابة واقتدار

قائد عسكري: الجيش يحرس حدود البلاد بكل صلابة واقتدار

کرمانشاه / 15 شباط/فبراير/ارنا- اكد قائد مقر غرب البلاد للقوة البرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد ثاني ركن سليمان طاهري بان الجيش يحرس حدود البلاد بكل صلابة واقتدار.

وقال العميد ثاني ركن طاهري في تصريح له الاثنين خلال تفقده جهوزية القوات العسكرية في حدود غرب البلاد: سنرد باسرع ما يمكن على ادنى تحرك وعدوان من قبل العدو.

واضاف: ان الايمان والتدريب والانضباط وامتلاك الروح العالية ادت الى ان تحظى وحدات القوة البرية المتواجدة في الشريط الحدودي غرب البلاد بجهوزية عالية لمواجهة الاعداء باقتدار.

وتابع العميد ثاني ركن طاهري: ان القوة البرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم باعتمادها على كوادرها الداخلية في مجال انتاج منظومات الصواريخ والدفاع الجوي والمروحيات والمدفعية بالغة الدقة بعيدة المدى والمعدات العسكرية الاخرى قد بلغت الاكتفاء الذاتي وليست بحاجة الى اي دولة اخرى.

وقال: ان الوحدات الهجومية المتحركة ومنظومات الدفاع الجوي والمدفعية بالغة الدقة ووحدات الطائرات المسيرة منتشرة في الحدود وترصد التحركات الحدودية بكامل القدرة الاستخبارية وتحرس ارض البلاد بافضل صورة ممكنة ولا تسمح للعدو باي تعرض.

انتهى ** 2342

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