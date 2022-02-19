اسلام اباد تدعم حق طهران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية 

وفي تصريح حصري لمراسل "ارنا" لدى باكستان اليوم السبت، انتقد "سوري" مواقف الغرب المزدوجة، كما ندّد بالحظر الامريكي احادي الجانب ضد ايران.

يذكر، ان نائب رئيس البرلمان الباكستاني، توجه صباح اليوم السبت الى طهران؛ تلبية لدعوة رسمية من نظيره الايراني.

وعن اهداف ونتائج هذه الزيارة، رأى "سوري"، ان "تبادل الوفود السياسية والاقتصادية والبرلمانية والامنية والثقافية، لطالما كان على جدول اعمال البلدين الجارين (ايران وباكستان)؛ الامر الذي يكشف عن الثقة الرصينية السائدة تجاه بعضهما الاخر وفيما يخص كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وصرح، بأنه يرغب خلال زيارته الحالية لطهران، في "التعرف على سبل ادارة البلاد والنشاطات البرلمانية لدى دولة ايران الصديقة والشقيقة".

ولفت، بان تعزيز التعاون الثنائي في المجالات البرلمانية والاقتصادية، وبما يشمل تعزيز التعاون التجاري في المناطق الحدودية والتشاور حول امن الحدود المشتركة والتطورات الراهنة داخل افغانستان، تشكل اهم الاجندات المدرجة على جدول زيارته الحالية لطهران.

واكد "سوري"، ان البلدين يعلمان جيدا طبيعة التهديدات والممارسات المخربة التي تستهدف علاقاتهما العريقة والقائمة على اسس الصداقة.

وحول الوضع في افغانستان، اعرب عن ارتياحه من ان ايران وباكستان لديهما مواقف متقاربة ومشتركة للدفاع عن الشعب الافغاني المظلوم والعمل على ارساء السلام في هذا البلد الجار المشترك.

كما تطرق الى الوضع الاقليمي الراهن؛ مصرحا ان رئيس الوزراء الباكستاني لم يدخر جهدا في نزع التوتر ولاسيما على صعيد العلاقات بين ايران والسعودية.

انتهى ** ح ع