الصادرات الايرانية عبر سكك الحديد تتجاوز الـ 1.7 مليون طن

وكتب صالحي في تغريدة على تويتر: بفضل الله، وبدعم من الحكومة الثالثة عشرة، سجلنا رقما غير مسبوق في تاريخ الصادرات الايرانية عبر سكك الحديد بالإضافة إلى تسجيل رقم غير مسبوق في تأريخ القطاع السككي الممتد لـ 100 عام في البلاد.

واضاف: تجاوزت صادرات البلاد عبر الترانزيت السككي رقم الـ 1.7 مليون طن وسنسجل رقما قياسيا جديدا حتى نهاية العام الجاري الايراني (ينتهي في 20 مارس 2022).

وفي تصريح سابق، الاربعاء الماضي أوضح صالحي" أن عبر الجهود المبذولة على مدار 24 ساعة في الشهور الاربعة الماضية، وعلى ضوء تفعيل التوافقات مع دول الجوار مثل تركمانستان وكازاخستان وروسيا وباكستان، فقد تضاعف حجم الترانزيت السككي في السنة المالية الجارية الايرانية (بدأ في 21 مارس/آذار 2021 ) عن السابقة وسجل رقما غير مسبوق في تأريخ القطاع السككي الممتد لـ 100 عام في البلاد.

انتهى** 1453