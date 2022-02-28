٢٨‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ١٢:١٦ م
رقم الصحفي: 2456
رمز الخبر: 84666112
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باقري يصل الى فيينا

باقري يصل الى فيينا

طهران/28شباط/فبراير/ارنا- وصل كبير المفاوضين الايرانيين "علي باقري كني" اليوم الاثنين الى فيينا لمواصلة مفاوضات الغاء الحظر.

وكان باقري قد عاد الى طهران ليلة الاربعاء لاجراء مشاورات في العاصمة فيما يتعلق بالمفاوضات وعاد اليوم الى فيينا لمواصلة المفاوضات بهدف معالجة المشاكل والتوصل الى اتفاق نهائي.
وكان باقري قد كتب قبل مغادرة طهران في تغريدة له على موقع تويتر ان الاقتراب من النهاية في المفاوضات لايعني بالضرورة تجاوز المرحلة النهائية ملفتا ان الوصول الى النهاية يستدعي التحلي باليقظة والثبات ومزيد من الابداع وتوجهات متوازنة لاتخاذ الخطوه النهائية.

وبدأت مفاوضات الغاء الحظر في 27 دسامبر 2021 ووصلت الان الى مرحلة يتوقف النجاح او الهزيمة فيها على القرارات السياسية التي تتخذها الاطراف الغربية.
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