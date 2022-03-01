السفير الايراني لدى موسكو يلتقي مسؤولا في الدوما الروسي

واشار جلالي في حسابه الخاص على موقع "فيسبوك" الى لقائه زاتولين وكتب: لقد تم البحث وتبادل وجهات النظر في هذا اللقاء حول احداث المنطقة وتنمية التعاون بين مركز الابحاث الروسي الخاص بالدول ذات المصالح المشتركة برئاسة زاتولين ومركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية الايرانية.

ويعد مركز الابحاث الروسي الخاص بالدول ذات المصالح المشتركة مركزا بارزا في تحليل المعلومات في روسيا وكان قد تاسس في العام 1996 من قبل الحكومة المحلية في موسكو وزارة التعاون مع الدول ذات المصالح المشتركة ووزارة الشعوب الروسية.

ويعنى هذا المركز غير الحكومي بدراسة قضايا الدول ذات المصالح المشتركة (التي كانت ضمن الاتحاد السوفيتي السابق) والدعم العلمي لمصالح روسيا في هذه الدول وتتم الاستفادة من آراء خبراء المركز لبلورة سياسات روسيا حول هذه الدول.

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