امیر عبداللهیان يؤكد ضرورة متابعة الحل السياسي لازمة اوكرانيا

وقال امير عبداللهيان، خلال اتصال هاتفي مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر بيتر مورير مساء الاربعاء: ان الحرب ليست طريقا للحل كما ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بذلت جهودها، منذ الساعات الاولى للازمة، لحماية رعاياها ومساعدتهم في مناطق الازمة.

ونوه الى تشكيل لجنة خاصة بوزارة الخارجية الايرانية للاسراع في تحسين الوضع الانساني للرعايا الايرانيين.

وثمّن امير عبداللهيان جهود مورير، واكد في ذات الوقت على ايجاد حل سياسي للازمة، معتبرا الحرب بانها ليست الطريق للحل.

وأكد استعداد الهلال الاحمر الايراني لتقديم المساعدات للمتضررين بهذه الازمة، داعيا الى تعزيز التعاون بين الهلال الاحمر والصليب الاحمر بهذا الشأن.

وفي سياق آخر نوه الى الاوضاع الانسانية الصعبة في اليمن وافغانستان مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة ارسال المساعدات الانسانية الى هذين البلدين وخفض آلام شعبيهما.

من جانبه اشار رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر الى مشاوراته مع المسؤولين الروس والاوكرانيين في مجال ارسال المساعدات الانسانية وتبادل جثث الجنود القتلى والوصول الى اسرى الحرب واكد بان الاوضاع في اوكرانيا مازالت صعبة وحرجة.

ورحب مورير بتعاون الهلال الاحمر الايراني ومنظمة الصليب الاحمر الدولي، واكد على ارسال المساعدات الانسانية الى اليمن وافغانستان، مثمنا مساعدات الجمهورية الاسلامية الايرانية للشعب الافغاني خاصة استضافتها للمهاجرين الافغان.

وتم الاتفاق في ختام المحادثات الهاتفية على ان تتواجد فرق الاغاثة الطبية التابعة للهلال الاحمر الايراني الى جانب فرق الصليب الاحمر لمساعدة النازحين في النقاط الحدودية لاوكرانيا.

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