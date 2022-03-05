منظمة الطاقة الذرية الايرانية والوكالة الذرية تتفقان على تعزيز التعاون بينهما

جاء ذلك في بيان مشترك اصدره مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اكدا فيه على اضفاء الشفافية على القضايا المطروحة في الوثيقة 52/2021/ GV المؤرخة (17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021).

واتفقت منظمة الطاقة الذرية الايرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية على تعزيز التعاون والمحادثات والاسراع بها بهدف حل وتسوية القضايا العالقة بينهما مثلما ورد في البيان المشترك المؤرخ (26 اب/ اغسطس/ 2020).

وفي هذا المجال اتفاق الجانبان على الامور التالية:

1-تقدم منظمة الطاقة الذرية الايرانية لغاية 20 اذار/مارس 2022 ايضاحات خطية بشان الاسئلة المطروحة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع وثائق داعمة بشأن الموضوعات المرتبطة بثلاثة أمكنة لم تتطرق اليها ايران.

2-بعد اسبوعين من تسليم الايضاحات الخطية والوثائق الداعمة، ستراجع الوكالة الدولية هذه المعلومات، وستقدم أي تساؤلات حول هذه المعلومات الى منظمة الطاقة الذرية الايرانية.

3-سيعقد الجانبان اجتماعا في طهران بعد اسبوع لدراسة اي سؤال اخر يطرح حول هذه المعلومات، وسيعقد اجتماع منفصل حول أي من هذه الامكنة الثلاثة.

4-المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبعد تسلمه المعلومات الخطية وتقييمها من قبل الوكالة الدولية، سيقدم استنتاجاته الى مجلس الحكام قبيل التئام اجتماعه في حزيران/يونيو 2022.

انتهى ** 2342