٠٧‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ١١:٤٨ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84675232
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وزير الخارجية التركي: الحظر ليس سبيلا لحل اي مشكلة

وزير الخارجية التركي: الحظر ليس سبيلا لحل اي مشكلة

طهران / 7 اذار/مارس/ارنا- أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو رفض بلاده للحظر واعتبره بانه ليس سبيلا لحل لأي مشكلة.

وأكد جاويش اوغلو خلال اتصال هاتفي مع نظيره الايراني حسين امير عبداللهيان اليوم الاثنين، على اتخاذ خطوات مؤثرة وملموسة في المضي بالعلاقات الثنائية الى الامام في ظل دعم رئيسي البلدين، واصفا العلاقات بين ايران وتركيا بانها ممتاز وودية.

وشرح وزير الخارجية التركي موقف بلاده الرافض لفرض الحظر على الدول وقال: ان الحظر ليس السبيل لحل اي مشكلة.

وأعرب جاويش اوغلو، عن قلق بلاده تجاه تعقيدات الاوضاع في اوكرانيا واحتمال وقوع كارثة انسانية وزيادة أعداد النازحين والمهاجرين من هذا البلد.

وصرح بان الهدف من الاجتماع الوزاري الثلاثي بمشاركة روسيا وتركيا واوكرانيا هو ارساء وقف لاطلاق النار في المنطقة وإحلال سلام مستدام، مؤكدا ان بذل الجهود لتحسين الاوضاع في المنطقة يكتسب أهمية كبيرة للغاية.

وجدد وزير الخارجية التركي الدعوة لنظيره الايراني لزيارة بلاده.

انتهى ** 2342

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