مساعد الخارجية: ايران تولي الاهمية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع جميع الدول خاصة الجارة

وقال صفري في تصريح له الاربعاء على اعتاب انعقاد الاجتماع الـ 15 للجنة الاقتصادية المشتركة مع جمهورية اذربيجان: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تولي الاهمية لتعزيز وترسيخ العلاقات الاقتصادية مع مختلف الدول في كل مناطق العالم، وفي هذا الصدد فان الدول الجارة لها مكانة خاصة في الدبلوماسية الاقتصادية لبلادنا.

واكد اهمية مكانة جمهورية اذربيجان في السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية، واعرب عن سروره لنجاح الجهود المبذولة لاعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين طهران وباكو واضاف: ان انعقاد الاجتماع الـ 15 للجنة الاقتصادية المشتركة مع جمهورية اذربيجان في هذه المرحلة يعد فرصة سانحة ليفتح البلدان فصلا جديدا في العلاقات الاقتصادية في ظل التفاهمات والتوافقات التي يتوصلان اليها في مختلف المجالات ومنها الترانزيت والنقل السككي والطرقي والبحري والجوي وتجارة السلع والخدمات الفنية والهندسية والسياحة والزراعة والتعاون بين المحافظات والكثير من المجالات الاخرى.

واشار مساعد الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية الى حصول شركات ايرانية على عقود لتنفيذ مشاريع تنموية في جمهورية اذربيجان، معربا عن امله بان تتمكن الشركات الايرانية التي تحظى بطاقات وقدرات ممتازة من المشاركة في تنفيذ المزيد من المشاريع فيها.

يذكر ان الاجتماع الـ 15 للجنة الاقتصادية المشتركة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اذربيجان سيعقد في باكو يومي الخميس والجمعة 10 و 11 اذار/مارس.

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