وزير خارجية بولندا: 1400 مواطن ايراني دخلوا البلاد قادمين من اوكرانيا

واشار وزير الخارجية البولندي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الايراني حسين امير عبداللهيان الجمعة الى الماضي التاريخي للعلاقات بين البلدين خاصة استضافة الشعب الايراني الانسانية للمهاجرين البولنديين خلال الحرب العالمية الثانية، ووصف هذه العلاقات بانها باعثة على الفخر للطرفين وقال: ان 1400 مواطن ايران عبروا الحدود من اوكرانيا الى بولندا لغاية الان وان جهود مسؤولينا تتمثل في مساعدتهم بعد الاحداث المؤسفة التي وقعت في اوكرانيا وان يحملوا معهم ذكرى طيبة عن بولندا بعد مغادرتهم لها.

واعتبر رايو موضوع الممر الانساني لخروج النساء والاطفال وتقديم المساعدات الغذائية والدوائية للاجئين من اوكرانيا ضرورة اساسية واضاف: ان بعض المنظمات الدولية ومنها الصليب الاحمر الدولي تسعى لايجاد ممر انساني مع التزام قضايا الرقابة وقد احتضت بولندا لغاية الان مليون ونصف مليون لاجئ من اوكرانيا ومن المحتمل ان يرتفع العدد الى 5 ملايين شخص وبناء عليه فان الدعم الدولي لجيران اوكرانيا يكتسب الاهمية.

ورحب وزير خارجية بولندا بايفاد فريق اغاثة ايراني الى بلاده لمساعدة اللاجئين بالتنسيق مع سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في وارشو ودائرة التعاون الاقليمي في وزارة الخارجية البولندية، معربا عن امله بان يزيد المجتمع الدولي مساعداته الانسانية لاوكرانيا وجيرانها اكثر فاكثر.

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