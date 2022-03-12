فؤاد حسين: العراق حريص على إقامة أفضل العلاقات مع دول الجوار ولاسيّما إيران

وبحسب بيان للخارجية العراقية، ان الجانبين تباحثا حول مُجمَل الأوضاع الأمنيّة، والسياسيّة في المنطقة، كما ناقشا مسيرة المفاوضات حول الاتفاق النوويَّ بين إيران ومجموعة "4+1"، وانعكاساته الإيجابيّة على أمن المنطقة، واستقرارها.

وأكّد وزير الخارجية العراقي على عمق العلاقات الثنائيَّة التي تربط العراق والجُمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة، والمصالح الكثيرة التي تجمع الشعبين الصديقين، مُبيِّناً ان العراق حريص على إقامة أفضل العلاقات مع دول الجوار كافة، ولاسيّما إيران.

وعدّ حسين، العلاقات اليوم بين دول العالم تقوم على أساس تفعيل المصالح المُشترَكة، ومُواجَهة المخاطر المُشترَكة، وتعزيز الروابط الاجتماعيَّة بين الشُعُوب.

من جانبه قال مساعد وزير الخارجيَّة الإيرانيّ إنَّ من ثوابت سياستنا الخارجيَّة إسناد العراق والوقوف إلى جانبه ودعمه بالعديد من المجالات، والمساهمة في إعادة إعمار المدن العراقيَّة.

كما تطرق الجانبان إلى تداعيات الأزمة الأوكرانيَّة الروسيَّة على الاقتصاد العالميّ، وضرورة تضافر الجُهُود المُشترَكة لمُواجهة التحديات الحاليّة والعمل من أجل ضمان الاستقرار والتنمية في البلدين الجارين.

انتهى ** 2342