١٥‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ١٠:٢٨ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84684602
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اختيار ايرانيين للتحكيم في منافسات كأس آسيا للرماية

اختيار ايرانيين للتحكيم في منافسات كأس آسيا للرماية

طهران/15اذار/ مارس/ ارنا- تم اختيار إيرانيين للتحكيم في منافسات كأس آسيا للرماية التي بدأت المرحلة الاولى منها اليوم الثلاثاء في جزيرة بوكيت التايلاندية.

وتم اختيار الايرانيين "حسن نصیری نجاد" و "داوود نعمتي نيا"  للتحكيم فی هذه المسابقات.

ويضم المنتخب الوطني الايراني المشارك في هذه المسابقات 12 رماة.

وتستمر منافسات كأس اسيا للرماية حتى 19 مارس.

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