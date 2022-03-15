اختيار ايرانيين للتحكيم في منافسات كأس آسيا للرماية

بغداد / 14 اذار / مارس / ارنا – قال السفير الايراني في بغداد "ايرج مسجدي" : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحترم سيادة الحكومة والشعب العراقيين؛ وان الهجوم الصاروخي على اربيل مؤخرا، لم يستهدف السيادة العراقية وانما كان ردا على تحركات الصهاينة وقاعدة التجسس التابعة للموساد (هناك).