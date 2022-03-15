اختيار ايرانيين للتحكيم في منافسات كأس آسيا للرماية

وتم اختيار الايرانيين "حسن نصیری نجاد" و "داوود نعمتي نيا" للتحكيم فی هذه المسابقات.
ويضم المنتخب الوطني الايراني المشارك في هذه المسابقات 12 رماة.
وتستمر منافسات كأس اسيا للرماية حتى 19 مارس.
انتهى**3276
طهران/15اذار/ مارس/ ارنا- تم اختيار إيرانيين للتحكيم في منافسات كأس آسيا للرماية التي بدأت المرحلة الاولى منها اليوم الثلاثاء في جزيرة بوكيت التايلاندية.
وتم اختيار الايرانيين "حسن نصیری نجاد" و "داوود نعمتي نيا" للتحكيم فی هذه المسابقات.
ويضم المنتخب الوطني الايراني المشارك في هذه المسابقات 12 رماة.
وتستمر منافسات كأس اسيا للرماية حتى 19 مارس.
انتهى**3276
تعليقك