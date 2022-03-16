مراهق ايراني يحصل على شهادة قرانية معادلة لدرجة الماجيستر

وتمکن النخبة القرآنية "محسن باقربور"، من أهالي محافظة اردبيل شمال غرب ايران، في سن السابعة من حفظ القرآن الكريم كما تمكن في الثانية عشرة من عمره من حفظ كتاب نهج البلاغة بشكل كامل.
وباقربور هو أصغر شخص تمكن من حصول على هذه الشهادة.
انتهى**3276
اردبیل/ 16 اذار/مارس/ارنا- حصل المراهق الايراني "محسن باقربور" على شهادة قرانية معادلة لدرجة الماجيستر وهو حافظ كل القران الكريم وكذلك كتاب نهج البلاغة.
وتمکن النخبة القرآنية "محسن باقربور"، من أهالي محافظة اردبيل شمال غرب ايران، في سن السابعة من حفظ القرآن الكريم كما تمكن في الثانية عشرة من عمره من حفظ كتاب نهج البلاغة بشكل كامل.
وباقربور هو أصغر شخص تمكن من حصول على هذه الشهادة.
انتهى**3276
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