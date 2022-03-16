مراهق ايراني يحصل على شهادة قرانية معادلة لدرجة الماجيستر

وتمکن النخبة القرآنية "محسن باقربور"، من أهالي محافظة اردبيل شمال غرب ايران، في سن السابعة من حفظ القرآن الكريم كما تمكن في الثانية عشرة من عمره من حفظ كتاب نهج البلاغة بشكل كامل.

وباقربور هو أصغر شخص تمكن من حصول على هذه الشهادة.

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